Поисковая оптимизация – одна из самых динамично меняющихся сфер IT. Методы продвижения, которые были актуальны пару лет назад, сегодня уже не оказывают весомого влияние на позиции в выдаче. Но кое-что остается неизменным, а именно – качество контента, которое является главным определяющим фактором продвижения. Ни техническая оптимизация, ни грамотное управление ссылочной массой, ни эффективные маркетинговые мероприятия не способны сделать ваш сайт успешным, если на нём отсутствует качественный и уникальный текст. Под качеством подразумевается не только наличие ключевых запросов и объём, но также полезность материала для пользователей.

Более того, актуальность и ориентированность материала на посетителей в последние годы становится определяющим фактором, непосредственно влияющим на поведенческие индексы. Многолетняя практика нашей компании показывает, что неинтересный и низкокачественный контент, не несущий смысловой нагрузки, не способен удержать посетителя на сайте. Дело в том, что у пользователей сети интернет за годы выработался иммунитет к бессмысленным и неграмотным текстам. Как только посетитель видит что-то подобное, он моментально закрывает страницу в браузере и продолжает свой поиск релевантного контента. Такое поведение посетителя никак не может быть расценено поисковыми системами как удовлетворительное, и сайты, на которых публикуется некачественный контент, моментально пессимизируются поисковыми алгоритмами.

Эксклюзивное и интересное текстовое наполнение на сегодняшний день – основной фактор успеха любого онлайн-проекта, будь то интернет-магазин, информационный портал или тематический блог. Поэтому мы уделяем качеству контента особое внимание, предлагая нашим клиентам уникальный по содержанию материал, способный превратить случайного посетителя в постоянного клиента или подписчика. Обращаясь в нашу компанию, вы гарантированно получаете грамотный текст на английском языке, который будет положительно воспринят вашей целевой аудиторией.