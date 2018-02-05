У нас вы можете заказать тексты на английском языке

Агентство копирайтинга на английском языке SeoReef.com

SEO копирайтинг и рерайтинг на английском языке, переводы

  • На вашем новом сайте отсутствуют тексты?
  • Опубликованные статьи нужно улучшить?
  • Страницы вашего сайта теряют позиции в поисковой выдаче?
  • Контент на ресурсе требует срочного обновления?
  • Хотите создать наполняющийся новостной блок?

И ВСЁ ЭТО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

Вам просто необходим опытный англоязычный автор!

Наша талантливая команда копирайтеров создает уникальный и интересный контент на английском языке, который полностью отвечает требованиям поисковых систем и нравится посетителям.

 

Имея за плечами большой опыт работы с самыми разными тематиками, мы в состоянии наполнить любой ресурс качественным материалом, написанным на грамотном английском языке.

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Мы специализируемся на создание эксклюзивного копирайта, на глубоком рерайтинге уже существующего материала, а также на профессиональных переводах.

 

Вы как заказчик можете быть уверены в том, что приобретённый у нас контент будет уникальным, интересным и актуальным для посетителей вашего ресурса.

Как мы работаем?

 

1. Наша команда тщательно анализирует специфику вашего сайта, его целевую аудиторию и конкурентное позиционирование.

 

2. Опытные авторы глубоко изучают тематику ресурса, чтобы создаваемый контент был максимально качественным и полезным.

 

3. Авторы приступают к написанию статей в соответствии со стратегией продвижения конкретного ресурса, ориентируясь на стиль, подходящий для целевой аудитории.

 

4.Редакторы внимательно проверяют каждое написанное авторами слово, вносят отдельные корректировки и выдают окончательный вариант материала, который публикуется на страницах ресурса.

Носитель языка native speaker

Грамотный и интересный контент – определяющий фактор успеха интернет-проекта. Через текст вы общаетесь с вашей аудиторией, поэтому коммуницировать с клиентом нужно на его родном языке.

Чтобы англоязычный контент был безупречен и хорошо воспринимался людьми, мы пригласили в нашу команду носителя английского языка, которому делегируем вычитку переведенных материалов.

Эта дополнительная услуга гарантирует грамотность и актуальность англоязычного контента.

Это важно:

• При создании англоязычной рекламы;
• Для лояльности англоязычной аудитории;
• При продвижении проекта на западе.

Закажите услугу вычитки перевода native-speaker’ом всего за $4 за 1 000 знаков и получите на выходе идеальный текст на английском языке.

Качество

Мы создаем грамотный и полезный материал на английском языке, который станет основным фактором успешного продвижения вашего ресурса.

Экономия

Мы не берём с вас деньги за консультацию. Клиент платит только за готовый контент. При этом наши тарифы – одни из самых доступных среди англоязычных авторов.

Скорость

Мы понимаем, насколько ценно время клиента, особенно в IT-сфере. Поэтому мы создаем качественный контент в кратчайшие сроки, наполняя сайты заказчиков максимально оперативно.

Пунктуальность

Наши авторы ценят время клиента и не тратят его попусту. Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены в том, что мы уложимся в оговоренные сроки и не сорвем дедлайн.

Рост трафика на сайте0%

Отсутвие ошибок0%

Разумные цены0%

Почему нужно выбрать нас?

Уникальный контент ключевой принцип работы

При написании текстового контента на английском языке мы гарантируем уникальность на уровне 90+% для тем, представленных в открытом доступе. Из-за высокой конкуренции и ограниченности исходного материала для статей категории gamling, pharma и essay мы выставляем минимальный барьер уникальности на уровне 80+%. Наш опыт продвижения ресурсов в самых разных тематиках и нишах показывает, что этих показателей уникальности более чем достаточно для успешной раскрутки ресурса в поисковых системах. В большинстве случаев вы можете рассчитывать на уникальность 100%, которая легко достигается нашими талантливыми авторами без ущерба для смысловой составляющей. На выходе вы получите безупречный по качеству материал, который будет восприниматься поисковыми алгоритмами как уникальный и неповторимый.

Копирайтинг и рерайтинг на английском языке

Наша компания специализируется на создании эксклюзивных текстов на английском языке. Мы гарантируем грамотность англоязычного контента на уровне native speaker. При этом цены на наши услуги вас приятно удивят своей демократичностью. Даже при относительно скромном бюджете вы можете рассчитывать на качественное наполнение вашего сайта уникальным и полезным материалом на английском языке, который заставит посетителей возвращаться на ваш ресурс снова и снова. Наши авторы пишут тексты на любые коммерческие и некоммерческие темы без ограничений. Исключением является только 2 темы, которые мы осознанно игнорируем, а именно аdult и онлайн-игры.

Примеры выполненных работ хотите?

Качественный контент: насколько это важно?

Поисковая оптимизация – одна из самых динамично меняющихся сфер IT. Методы продвижения, которые были актуальны пару лет назад, сегодня уже не оказывают весомого влияние на позиции в выдаче. Но кое-что остается неизменным, а именно – качество контента, которое является главным определяющим фактором продвижения. Ни техническая оптимизация, ни грамотное управление ссылочной массой, ни эффективные маркетинговые мероприятия не способны сделать ваш сайт успешным, если на нём отсутствует качественный и уникальный текст. Под качеством подразумевается не только наличие ключевых запросов и объём, но также полезность материала для пользователей.

 

Более того, актуальность и ориентированность материала на посетителей в последние годы становится определяющим фактором, непосредственно влияющим на поведенческие индексы. Многолетняя практика нашей компании показывает, что неинтересный и низкокачественный контент, не несущий смысловой нагрузки, не способен удержать посетителя на сайте. Дело в том, что у пользователей сети интернет за годы выработался иммунитет к бессмысленным и неграмотным текстам. Как только посетитель видит что-то подобное, он моментально закрывает страницу в браузере и продолжает свой поиск релевантного контента. Такое поведение посетителя никак не может быть расценено поисковыми системами как удовлетворительное, и сайты, на которых публикуется некачественный контент, моментально пессимизируются поисковыми алгоритмами.

 

Эксклюзивное и интересное текстовое наполнение на сегодняшний день – основной фактор успеха любого онлайн-проекта, будь то интернет-магазин, информационный портал или тематический блог. Поэтому мы уделяем качеству контента особое внимание, предлагая нашим клиентам уникальный по содержанию материал, способный превратить случайного посетителя в постоянного клиента или подписчика. Обращаясь в нашу компанию, вы гарантированно получаете грамотный текст на английском языке, который будет положительно воспринят вашей целевой аудиторией.

А вот реальные отзывы о нас!

  Задача: Написание статей по фармацевтической тематике, объем от 5000 символов без пробелов. Заголовки, описания, списки и т.д. Тематика текста: Статьи по медицинским препаратам. Отзыв о работе: Самые лучшие отзывы агентству @seoreefcom. Заказываю не часто, но могу сказать что ребята работают четко и всегда онлайн. Если......

24 марта, 2020

  Задача: Создание новостей по автомобильной тематике, периодичность два раза в неделю, объем 3000-5000 символов без пробелов. Тематика текста: Автомобильные новости. Отзыв о работе: На действительно высоком профессиональном уровне рерайт и копирайтинг на английском языке осуществляется представителями компании SeoReef.com. Говорю, опираясь исключительно на свой собственный опыт......

24 марта, 2020

Задача: интересует написание тестового текста 1000 знаков на английском языке для страницы товара. Если все устроит, то будем долгосрочно сотрудничать, так как выходим на западный рынок и товаров значительно больше. Тематика текста: техническая. Отзыв о работе: Спасибо, все ок! Ссылка на отзыв: kwork.ru  ...

02 марта, 2020

Рерайт с английского на английский С Дмитрием очень оперативно сконтактировались, оперативно отвечает на вопросы. В оговоренные сроки выполнил задачу. Однозначно такого человека искала для длительного сотрудничества freelancehunt.com...

10 февраля, 2020

Заказывал текст о ремонте телевизоров на английском языке. Заказ выполнен в короткие сроки и на высоком качественном уровне. Спасибо. kwork.ru...

08 февраля, 2020

Как заказать статьи для сайта на английском языке?

  • Вы оставляете заявку любым удобным способом
  • Мы обсуждаем техническое задание
  • Мы пишем тестовый текст. При необходимости, вносим корректировки и утверждаем материал
  • Вы делаете предоплату 50%
  • Мы выполняем задание
  • Вы получаете заказ и оплачиваете остаток

Вы оставляете заявку любым удобным способом

Мы обсуждаем техническое заданиематериал

Мы пишем тестовый текст. При необходимости, вносим корректировки и утверждаем материал

Вы делаете предоплату 50%

Мы выполняем задание

Вы получаете заказ и оплачиваете остаток

Почему стоит выбрать именно нас?

На сегодняшний день в рунете не так много добросовестных и грамотных копирайтеров, которые пишут на английском языке. Нам удалось собрать команду талантливых мастеров слова, которые отлично владеют английским на уровне носителей языка и знают все тонкости поисковой оптимизации. При этом тарифы на наши услуги весьма демократичны, что позволяет каждому владельцу ресурса, ориентированного на западную аудиторию пользователей, с минимальными издержками бюджета наполнять сайты качественным и уникальным контентом.

 

Вам не нужно искать исполнителей из США или Великобритании. Вам нет необходимости переплачивать профессиональным переводчикам, требующим за свои услуги немалые деньги. Вам не нужно искать общий язык с носителями языка, пытаясь объяснить им все тонкости SEO. Всё, что вам нужно, – это поставить конкретную задачу перед нашей командой, определить дедлайн и получить готовые тексты в указанные сроки.

 

Закажите у нас тестовое задание, и вы убедитесь в том, что лучшего исполнителя за такие скромные деньги вам не найти!