Статья-обзор 10 лучших тренингов и курсов по дизайну. Английский язык.

Задача: Во вложении подробное ТЗ, включая:

статьи конкурентов

вхождения ключевых слов (все они взяты из статей конкурентов)

список курсов, о которых необходимо писать

структуру статьи

При написании статьи очень важно выдержать ее уникальность. Также важна легкость языка, которым написана статья (ее должны легко прочитать/понять люди с разным уровнем владения языка — от базового до носителей). Статью будут читать индусы, американцы, англичане и люди других национальностей. Это необходимо учесть.

Рекомендую перед написанием статьи ознакомиться со статьями конкурентов и списком курсов (осознать их отличительные особенности, плюсы и минусы). К сожалению, без этого не получится качественной статьи. К тому же, ознакомившись с курсами, вы поймете, в пункт о каком курсе вставлять то или иное ключевое слово.

Тематика текста: Online курсы

Отзыв о работе: Спасибо за написание статьи в рамках проекта.

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