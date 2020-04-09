Текст на главную страницу сайта о интерьере и домашнем декоре

Задача: Текст для ГЛАВНОЙ страницы на английском языке

Требования: Объем статьи 1000 символов без пробелов. Уникальность не ниже 90%

Тематика текста: Нужен текст для ГЛАВНОЙ страницы (коротко рассказать о чем сайт) вот для этого сайта – ********.com Сайт о ******, **** & ********** – поэтому в тексте нужно использовать ключевые слова (не все, а на ваш выбор):[список ключевых слов]

Отзыв о работе: Вчера ближе к вечеру получил свой тестовый текст за отзыв размером 1226 символов. Написано грамотно, ключевые слова вписаны по требованию, уникальность 100%Unique, можно заказывать. Жаль, что у автора этой темы проблемы с получением сообщений на форуме, все время просит писать с помощью мессенджеров, а не в личку, что очень неудобно, как по мне.

Ссылка на отзыв: Отзыв