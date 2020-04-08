Тексты для гостевых постов на английском языке

Задача: Статья на английском языке.

Требования:Объем статьи 500-600 слов. Уникальность не ниже 90%

Тематика текста: тему статьи можете выбрать сами, но в пределах тематики этого блога http://www.**********.com/. Статья будет размещена в нем. Т.е. можно выбирать любой раздел. Так же можно пробежаться по нескольким последним статьям и писать в таком же стиле.

ВАЖНО!!! В первом абзаце статьи нужно вписать фразу ******** *****, это будет анкор для ссылки. Фраза должно быть логично вписана, НО не можно писать для чего этот продукт, кем он используется и т.п. Нам важно получить в тексте только этот анкор, а углубляться в тему этих **** не нужно т.к. админы не разместят эту статью на сайте.

Отзыв о работе: Регулярно заказываю у D007 копирайтинг статей на английском. Качество статей хорошее. Цена радует. Всегда статьи получаю вовремя. ТС отзывчив и идет на всречу. Последние статьи получил в день заказ т.к. нужны были срочно, при этом качество не страдает.

Смысловая нагрузка статей хорошая, уровень английского хороший.

Я заказывал статьи у других копирайтеров с данного борда и не только примерно по такой же цене цене +- 1-2$ за килознак и качество статей у ТС оказалось лучше всех.

Рекомендую работать с этими ребятами, не пожалеете.

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