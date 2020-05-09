Виды копирайтинга для профессионалов

Копирайтинг – это написание текстов для интернет-сайтов. С развитием интернета, массовым созданием сайтов, появилась потребность в написании для них уникальных, интересных текстов. В последующем, с развитием копирайтинга появились отдельные направления этой деятельности. Так как этот рынок активно развивается, в дальнейшем возможно появление новых видов копирайтинга.

SEO-копирайтинг – основная задача этого вида копирайтинга – написание статей под определенные поисковые запросы, которые продвигают статью в ТОП поисковой выдачи. Важно не только вставить нужные ключи и в нужном количестве, но и сделать текст читаемый, ведь статьи будут читать люди. Многие начинающие копирайтеры этому не уделяют достаточно внимания, в результате чего тексты получаются нечитаемые.

Рерайтинг – изменение существующего текста. При заказе будьте внимательны. Поисковые системы в шаге от умения отличать уникальный текст от измененного.Это может оказывать влияние на позиции сайта в поисковой выдаче. Работа не легкая, а оплата за нее не высокая. Подходит для начинающих копирайтеров.

Рекламные тексты – наиболее высокооплачиваемый вид копирайтинга. По силам он далеко не всем. Кроме отличного владения пером, такой специалист должен хорошо разбираться в маркетинге, уметь видеть ценность товара для определенного круга потребителей.

Спичрайтинг – написание текстов для выступления на конференциях, мероприятиях. Этот вид копирайтинга является востребованным, платят за него тоже прилично. Специалисту, который умеет писать выступления легко найти постоянную работу.

Любой из этих видов копирайтинга может приносить стабильный, постоянный доход при условии профессионализма, полной самоотдачи, постоянном совершенствовании мастерства.